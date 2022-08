Fischer tönt: "Who the fuck is Mané?"

Eintracht-Präsident Peter Fischer sieht keinen Grund, sich zum Saisonauftakt gegen Bayern München kleinzumachen. "Es wird wieder eine begeisternde Stimmung im Stadion sein, es wird Energie geben von den Rängen, die Truppe wird gepusht", sagte Fischer im Interview mit RTL und ntv: "Und natürlich haben wir eine Chance. Wenn es am Ende unentschieden ausgeht, fange ich auch nicht an zu weinen." Der Europa-League-Sieger empfängt den Serienmeister am Freitag (20.30 Uhr) mit sehr viel Selbstvertrauen. "Who the fuck is Mané?", fragte der Klub-Chef in Bezug auf den Star-Zugang des Gegners frech: "Wir haben das mit einem Robert Lewandowski übrigens auch immer relativ gut geschafft."