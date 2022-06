Götze: Bei Eintracht das Fundament ausbauen

Mario Götze will mit Eintracht Frankfurt das "Momentum mitnehmen", wie er im Club-TV mit Blick auf den Europacup meinte. "Weiter zu wachsen, das Fundament weiter auszubauen, positive Erlebnisse zu schaffen und möglichst erfolgreich zu sein", betonte der Offensivstar als seine Ziele. Und persönlich wolle er an seine Qualitäten wieder anknüpfen. Für ihn sei es "eine gute Challenge, gerade auch mit dem Spielplan, der Bundesliga, der Champions League", so Götze. Warum der Transfer für beide Seiten eine Chance ist und an welchen anderen Wechselcoup er erinnert, lesen Sie in unserer Analyse: