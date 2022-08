Eintracht startet mit Heimspiel in Champions League

Die Spiele von Eintracht Frankfurt in der Champions League sind terminiert worden. Demnach starten die Hessen am Mittwoch, 7. September um 18.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Sporting Lissabon in die Gruppenphase. Am Dienstag, 13. September (21 Uhr) geht es nach Marseille. Am Dienstag, 4. Oktober (21 Uhr) kommt Tottenham Hotspur, zu denen man eine Woche später, am Mittwoch, 12. Oktober, um 21 Uhr, reist. Am Mittwoch, 26. Oktober (21 Uhr) findet das Heimspiel gegen Olympique Marseille statt. Am Dienstag, 1. November (21 Uhr) beschließen die Hessen die Gruppenphase bei Sporting Lissabon.