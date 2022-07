Wenig fühlt sich im Zentrum am wohlsten

Eintracht-Neuzugang Marcel Wenig hat sich in Frankfurt schnell eingelebt. "Ich war schon etwas früher als zum offiziellen Saisonstart hier, um mich vorzubereiten", verriet der 18-Jährige in einer Presserunde am Montag. Das junge Talent will von den altgedienten Profis in Frankfurt viel lernen und sich weiterentwickeln. Seine Stärken seien die Spielübersicht und das Passspiel. "Ich fühle mich im Zentrum am wohlsten, auf der Achter-Position." Bei den Bayern, wo er zuvor gespielt hatte, sei Leon Goretzka am ehesten sein Spielertyp. "Ein Box-to-Box-Spieler", so Wenig.