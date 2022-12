Eintracht bindet Torwart-Talent

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Jugendspieler an sich gebunden. Wie die Hessen am Freitag bekanntgaben, unterschreibt U16-Keeper Amil Siljevic einen langfristigen Vertrag bei der Eintracht. Der 15-Jährige wechselte bereits im Alter von neun Jahren an den Riederwald. "Amil ist ein herausragendes Torwarttalent, dies stellt er trotz seines jungen Alters schon seit mehreren Jahren unter Beweis. Er ist der Inbegriff eines Eigengewächses, weshalb wir glücklich darüber sind, dass er seinen Weg hier am Riederwald fortsetzen möchte und er uns langfristig erhalten bleibt", so Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Eintracht.