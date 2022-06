Lilien starten samstags in Regensburg

Die DFL hat am Mittwoch die zeitgenauen Ansetzungen für die Zweite Bundesliga bekannt gegeben: Demnach startet Darmstadt 98 am Samstag, den 16. Juli, um 13 Uhr beim SSV Jahn Regensburg in die Saison. Das folgende Heimspiel gegen Sandhausen wird am Freitag, den 22. Juli, um 18 Uhr am Böllenfalltor angepfiffen. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga (Spieltage 1bis 7) und die Zweite Liga (Spieltage 3 bis 9) erfolgen voraussichtlich in der kommenden Woche, teilte die DFL mit.