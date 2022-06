Skarke verlässt die Lilien Richtung Berlin

Tim Skarke wird Darmstadt 98 ablösefrei verlassen. Der Offensivspieler schließt sich dem Bundesligisten Union Berlin an, wie beide Vereine am Dienstag mitteilten. Sein Vertrag in Südhessen war zum Saisonende ausgelaufen. Skarke lief in drei Jahren bei den Lilien in insgesamt 81 Pflichtspielen auf und erzielte dabei 13 Tore. "Auch an der sehr erfolgreichen abgelaufenen Saison hatte er großen Anteil", sagte der Sportliche Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann. Skarke gab in der Meldung der Unioner an, "den nächsten Schritt meiner Karriere" gehen zu können.