Hellmann fordert bessere Bundesliga-Vermarktung

Eintracht-Boss Axel Hellmann will sich für eine Stärkung der Bundesliga im internationalen Vergleich einsetzen. "Da sind wir ins Hintertreffen geraten zu anderen Ligen, da müssen wir aufholen", sagte der Frankfurter Vorstandssprecher dem TV-Sender Sky. Ziel müsse sein, "international am Markt begehrte Spieler in der Bundesliga zu halten und die Attraktivität der Bundesliga hochzuhalten", so Hellmann, der sich am 17. August zur Wahl ins Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) stellen wird. "Unser Gedanke muss also sein: Wie stärken wir die internationale Vermarktung?"