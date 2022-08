Manu: "Das weiß nur der liebe Gott"

Auch nach dem 2:2 gegen Heidenheim hält der SV Darmstadt 98 weiter den Kontakt zur Zweitliga-Spitzengruppe. Was in dieser Saison möglich sein könnte? Daran möchte zumindest Braydon Manu noch keinen Gedanken verschwenden. "Was drin ist, ist, dass wir jedes Spiel gewinnen möchten. Was dann geschieht, weiß nur der liebe Gott", sagte der Lilien-Profi nach dem Heidenheim-Spiel am Sportschau-Mikro. Manu – eigentlich Flügelspieler – kommt in dieser Saison vorrangig in der Sturmspitze zum Einsatz. "Ich kann mich nicht beklagen, es macht Spaß. Ich bin froh, dass ich einfach spielen darf. Wo ich spiele, ist eigentlich relativ egal."