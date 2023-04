Glasner: Gemeinsame Vision ist wichtig

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat dafür plädiert, Trainern in einem Fußball-Club mehr Zeit zuzugestehen. "Ich denke schon, wenn man eine gemeinsame Vision hat, dann braucht's auch Zeit, die umzusetzen", erklärte der Frankfurter Coach im Interview mit der Bild-Zeitung. "Und wenn man Vertrauen in einen Trainer hat, dann soll man ihn stärken." Glasner selbst hatte am Wochenende gesagt, dass er davon ausgehe, auch in der neuen Saison bei den Hessen auf der Bank zu sitzen. Der Österreicher besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2024 und hat ein Angebot zur Verlängerung vorliegen. Dieses Angebot hat er noch nicht angenommen.