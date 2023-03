FUSSBALL 2000 diskutiert über Glasner

Eintracht Frankfurt muss aufpassen, dass im Saisonendspurt nicht noch die großen Ziele in der Bundesliga und in der Champions League verspielt werden. Aber was muss passieren? Sollte Trainer Oliver Glasner bleiben? Und was muss sich bei Eintracht Frankfurt ändern? Christopher, Mark und Nikan analysieren in der neuen Folge des Videopodcasts FUSSBALL 2000 die Lage bei der Eintracht.