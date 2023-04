Eintracht ohne N’Dicka in Dortmund

Eintracht Frankfurt geht mit großen Personalsorgen in das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr). Neben den Langzeitverletzten Jesper Lindström, Hrvoje Smolcic, Kristijan Jakic und Philipp Max müssen die Hessen wie befürchtet erneut auf Evan N’Dicka verzichten. Den Innenverteidiger plagen Schmerzen in der Hüfte. "Wir wissen nicht, wie lange es dauert", sagte Trainer Oliver Glasner über die Genesungszeit des Franzosen. Hoffnung hat der Österreicher, dass Rekonvaleszent Almamy Touré die Reise in den Ruhrpott mit antreten kann. Reicht es beim Franzosen nicht, bleibt ein Bankplatz bei den arg dezimierten Hessen am Samstag frei.