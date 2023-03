Max: "Bin wieder bei 100 Prozent"

Eintracht-Linksverteidiger Philipp Max hat sich am Rande des Trainings der Hessen am Dienstagvormittag zu seiner Form geäußert. "Ich habe die ersten sieben, acht Spiele von Anfang an gespielt. Da ist es menschlich, dass es dann körperlich auch mal nach unten geht. Die Pause tut mir ganz gut. Ich bin jetzt wieder bei 100 Prozent", so Max. Trotz der aktuellen Ergebniskrise der Eintracht bleibt Max ambitioniert. "Wir wollen das Maximum erreichen. Wir wollen international spielen. Wir wissen, dass es hart wird", so Max weiter.