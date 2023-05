Krösche: "Haben kein Angebot für Kolo Muani"

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani steht bei europäischen Topklubs auf der Liste. Sportvorstand Markus Krösche stellte auf Sky-Nachfrage, wie viele Angebote aktuell auf dem Tisch lägen, allerdings klar: "Gar keine." Der 42-Jährige lobte Kolo Muani stattdessen: "Randal hat eine sehr gute erste Saison in der Bundesliga gespielt. Es ist außergewöhnlich, wenn du aus einer anderen Liga kommst und dich so schnell an die Intensität in Deutschland gewöhnst." Wer den 24 Jahre alten Vize-Weltmeister verpflichten will, müsste tief in die Tasche greifen. Kolo Muani ist bis 2027 ohne Ausstiegsklausel gebunden. Krösche betonte: "Unser Ziel ist es nicht, Randal zu verkaufen."