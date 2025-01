Toppmöller lobt Höjlunds Dynamik

Beim 2:0-Sieg der Frankfurter Eintracht am Freitagabend gegen Borussia Dortmund setzte Oscar Höjlund mit seinem Treffer den Schlusspunkt. "Es war ein unglaubliches Gefühl", schilderte der Däne nach der Partie. Von seinem Trainer bekam er für seinen couragierten Auftritt ein großes Sonderlob: "Er hat eine tolle Dynamik mit Energie und Power. Er ist ein Mittelfeldspieler, den es so in der Form nicht so oft gibt", so Eintracht-Coach Dino Toppmöller. "Wenige haben so einen Speed wie er. Das macht ihn schon besonders. Er wird für uns in der Zukunft ein sehr wertvoller Spieler sein."