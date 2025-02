Toppmöller: "Große Reaktion gezeigt"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat nach dem 1:1 seiner Frankfurter am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg die Moral seines Teams gelobt: "Die Mannschaft hat eine große Reaktion gezeigt, hinten raus haben wir eine brutale Power und Wucht auf den Platz gebracht und hätten den Sieg verdient gehabt." SGE-Torwart Kevin Trapp zeigte sich hingegen enttäuscht. "Wir ärgern uns alle darüber, dass wir in so einem Spiel so in Rückstand geraten", sagte er nach dem Eigentor des Brasilianers Tuta. Danach habe die Mannschaft aber Charakter bewiesen und noch ausgeglichen. Torschütze war Joker Can Uzun, der danach Ansprüche auf mehr Spielzeit anmeldete.