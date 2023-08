Koch heiß auf Eintracht Frankfurt international

Eintracht-Neuzugang Robin Koch hat in seiner Karriere zwar schon viel erlebt, ein Pflichtspiel in einem internationalen Klub-Wettbewerb fehlt allerdings noch in der Vita des 27-Jährigen. Entsprechend groß ist seine Vorfreude auf das Hinspiel in den Conference-League-Play-offs bei Levski Sofia am Donnerstag (19 Uhr). "Selbst als ich in England unterwegs war, hat man mitbekommen, was hier in Frankfurt vor allem international bei Auswärtsspielen los war", lobte Koch auf der Pressekonferenz zum Spiel und kündigte an: "Wir wollen das alle noch mal beziehungsweise auch mal erleben. Also sind wir heiß auf den Wettbewerb."