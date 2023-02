Hellmann gegen Beteiligung der Vereine an Polizeikosten

Eintracht-Vorstandssprecher und DFL-Interims-Chef Axel Hellmann hat sich vor dem Hochrisikospiel im DFB-Pokal am Dienstag zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 (20.45 Uhr) gegen die Beteiligung der Vereine an den Polizeikosten bei Fußballspielen ausgesprochen. Hellmann: "Ich halte nichts davon, die Polizeikosten umzulegen, weil es dann automatisch die Frage zur jeweiligen Angemessenheit des Polizei-Einsatzes, was die verwendeten Ressource anbetrifft, in Gang setzt. Wir zahlen als Eintracht Frankfurt eine ordentliche Anzahl von Steuern." Damit seien alle hoheitlichen Aufgaben, auch was die Durchführung der Eintracht-Spiele angehe, abgeholten. "Die Sache liegt ja auch noch höchstrichterlich zur Entscheidung an." Aktuell liegt die Frage der Beteiligung der Bundesliga-Vereine an den Polizeikosten dem Bundesverfassungsgericht vor.