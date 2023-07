Eintracht rechnet mit Rekordstrafe für Fan-Vergehen

Eintracht Frankfurt erwartet für die abgelaufene Saison Geldstrafen für Fan-Verfehlungen in Rekordhöhe. Zu den bereits gezahlten 440.000 Euro könnten am Mittwoch, wenn auch die Urteile zu den Pyro-Vergehen in Gelsenkirchen, beim Pokal-Halbfinale in Stuttgart und dem Pokal-Endspiel in Berlin verkündet werden, weitere 410.000 Euro hinzukommen und die Gesamtsumme auf 850.000 Euro anwachsen lassen. "Das sind Dimensionen, die wir schleunigst zurückführen müssen", sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke am Dienstag in einer Runde ausgewählter Medienvertreter.