Eintracht freut sich auf "geiles Spiel"

Eintracht Frankfurt freut sich auf den Saisonauftakt beim Namensvetter in Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montag (20.45 Uhr). "Ich spüre eine gute Energie in der Truppe. Es wird ein geiles Spiel", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Sonntag. "Jeder ist froh, dass die Vorbereitung vorbei ist. Wir wollen den Wettkampf." Mit dem Zweitligisten haben die Frankfurter eines der schwersten Erstrunden-Lose bekommen. "Wir fühlen uns gut gerüstet und wissen um die Brisanz", so Toppmöller.