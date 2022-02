Eintracht verliert gegen Wolfsburg

Eintracht Frankfurt hat im fünften Bundesliga-Rückrundenspiel bereits die dritte Niederlage kassiert. Gegen den VfL Wolfsburg verloren die Hessen am Samstag mit 0:2 (0:1). Die Treffer für die Wolfsburger erzielten Max Kruse in der 28. Minute per Foulelfmeter und Dodi Lukebakio in der Nachspielzeit. Die Eintracht, die ohne Filip Kostic in der Startelf begann, konnte sich in der gesamten Spielzeit nur ganz wenige sehr gute Torchancen erspielen. Durch die Niederlage verpassten es die Frankfurter, einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal-Plätze zu machen.