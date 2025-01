Bericht: Marmoush-Wechsel fix!

Am Donnerstagabend meldete sich auch der Transfermarkt-Experte unter den Transfermarkt-Experten, Fabrizio Romano, in der Causa Omar Marmoush zu Wort - und veröffentlichte seine fast schon berühmten Worte: "Here we go!" Heißt: Der Transfer des Eintracht-Torjägers ist laut Romano fix. Manchester City und die Eintracht hätten eine Vereinbarung getroffen, so der Italiener. Entsprechend wird Marmoush am Freitagabend im Bundesliga-Spiel gegen Dortmund auch nicht mehr zum Frankfurter Kader gehören. Die Vereine bestätigten einen Wechsel bisher nicht.

Der Frankfurter Offensivspieler Jens Petter Hauge wechselt fest zum FK Bodø/Glimt, bei dem der Norweger das vergangene Jahr auf Leihbasis verbracht hatte, wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte. Anfangs hatten die Norweger die vereinbarte Kaufoption nicht gezogen (rund 5,5 Millionen Euro), zahlen laut hr-sport-Informationen aber nun auch fast fünf Millionen Euro für die Dienste Hauges. "Jens Petter Hauge hat in seiner alten Heimat eine gute Entwicklung genommen, gleichzeitig können wir ihm ehrlicherweise nicht so viel Spielzeit garantieren, wie er sie im vergangenen Jahr erhalten hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, der betonte: "Deshalb war klar, dass wir dem Spieler keine Steine in den Weg legen."

Bericht: Marmoush-Deal auf der Zielgeraden Der Transfer von Eintracht-Stürmer Omar Marmoush zu Manchester City befindet sich offenbar endgültig auf der Zielgeraden - zumindest laut RMC Sport aus Frankreich. Einem Bericht zufolge sollen die Frankfurter einem Wechsel des 25-Jährigen zugestimmt haben. Nur allerletzte Details seien noch zu klären, heißt es auch bei Sky. Bestätigt sind die Berichte nicht. Am Donnerstagabend ist mit einem Vollzug zudem nicht mehr zu rechnen. Ein Marmoush-Einsatz gegen Dortmund ist aber unwahrscheinlicher denn je.

BVB hat Krankheitswelle offenbar überstanden Borussia Dortmund hat seine Krankheitswelle überstanden und kann im Spiel bei der Eintracht auf fast alle Spieler zurückgreifen. "Außer Niklas Süle stehen alle zur Verfügung", sagte Trainer Nuri Sahin mit Blick auf den verletzten Innenverteidiger. Auch Offensivmann Karim Adeyemi und Mittelfeldspieler Pascal Groß, die beide zuletzt nicht dabei waren, sind wieder bei der Mannschaft und einsatzbereit. Zuletzt hatte Sahin krankheitsbedingt auf zahlreiche Stammspieler verzichten müssen.

Toppmöller für ein Europa-League-Spiel gesperrt Dino Toppmöller ist für ein Europa-League-Spiel gesperrt worden. Das verriet der Trainer von Eintracht Frankfurt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Toppmöller hatte bei der 2:3-Pleite in Lyon im Dezember nach einer Rudelbildung zum Schiedsrichter "Das ist deine Schuld" gesagt und daraufhin Rot gesehen. "Ein Spiel ist eigentlich Freispruch", sagte er nun lächelnd. Allerdings wird er die Sperre trotzdem absitzen müssen - und zwar am kommenden Donnerstag (21 Uhr). "Leider werde ich nicht dabei sein gegen Ferencvaros. Zumindest mal nicht unten auf meinem angestammten Platz."

Toppmöller: Brauchen Top-Leistung Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat vor dem kommenden Gegner Borussia Dortmund gewarnt. "Das wird eine sehr schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft mit einer extrem hohen individuellen Qualität", sagte er in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr). Der BVB hat zuletzt 2:4 in Kiel verloren, entsprechend schlecht ist die Stimmung im Umfeld. "Wir fühlen uns so, dass wir gewinnen können. Dafür brauchen wir eine Top-Leistung", so Toppmöller. "Der BVB ist in der Lage, jedem Gegner wehzutun. Wir aber auch."

Toppmöller plant weiter mit Marmoush Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat in der Pressekonferenz am Donnerstag über den aktuellen Stand im Wechselpoker um Omar Marmoush gesprochen. "Es gibt keine neuen Infos, ich plane mit ihm", sagte er vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr). "Er wird morgen im Normalfall spielen." Marmoush steht vor einem Wechsel zu Manchester City, der zeitnah über die Bühne gehen könnte.

Nordwestkurve rechtfertigt Spruchbänder Die organisierte Fanszene von Eintracht Frankfurt hat zur Kritik an zwei Spruchbändern, die beim Auswärtsspiel auf St. Pauli gezeigt wurden, Stellung bezogen. Beim Heimspiel gegen Freiburg wurde ein Statement verbreitet, das klarzustellen versuchte: In der Frankfurter Kurve seien Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung willkommen. In einem von der Nordwestkurve verteilten Blättchen wurde zudem ein dezidiert subjektiver Text veröffentlicht, der die Kritik als fehlgeleitet abtat. Sowohl das Plakat "Eure Toleranz endet an der Spitze der Impfnadel" als auch "CBD statt CSD" hätten einen klaren Adressaten, die Fanszene von St. Pauli, und müssten auch dementsprechend gelesen werden. Es gebe einen Kontext, eine Vorgeschichte, die vielleicht nicht allen Außenstehenden klar, in Ultra-Kreisen aber eben sehr wohl bekannt ist.

Noch keine Einigung bei Marmoush Eintracht Frankfurt und Manchester City verhandeln an diesem Donnerstag weiter über einen Winterwechsel von Stürmer Omar Marmoush. Wie Sky berichtet, haben sich die beiden Parteien noch nicht auf eine Ablösesumme geeinigt. Die Hessen sollen in ihrer Forderung von 80 Millionen Euro hart bleiben. Die Engländer wiederum, so berichtet Transfermarktexperte Fabrizio Romano, seien weiter zuversichtlich, den Ägypter aus Frankfurt loseisen zu können. Zuletzt hieß es, der Deal soll noch vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr) eingetütet werden.

Bericht: Bischof wechselt zum FC Bayern Die Zukunft von Hoffenheims Supertalent Tom Bischof liegt offenbar in München. Nach Sky-Informationen wird er im Sommer zum FC Bayern wechseln. Bischof, der im Dezember mit der Goldenen Fritz-Walter-Medaille als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet worden war, galt als einer der Wunschspieler der Eintracht. Sportvorstand Markus Krösche hatte das Interesse am 19-Jährigen zu Jahresbeginn offiziell bestätigt. Bereits in der kommenden Woche soll Bischof dem Bericht zufolge den Medizincheck bei den Bayern absolvieren. "Solange bei uns nichts unterschrieben ist, kann ich nichts bestätigen", sagte FCB-Sportvorstand Max Eberl. Der Vertrag von Bischof, der seit seinem zehnten Lebensjahr für Hoffenheim spielt, läuft am Saisonende aus, er ist damit ablösefrei.

Eintracht-Sieg gegen Freiburg im Video Bei der Eintracht herrscht noch immer Freude über den 4:1-Sieg am Dienstagabend gegen Freiburg. Trotz Rückstand blieben die Hessen cool und verdienten sich den klaren Erfolg gegen einen Konkurrenten um die europäischen Plätze. Sehen Sie hier die Highlights der Partie im Video.

DFB-Team? Collins bleibt demütig Nnamdi Collins hat gegen Freiburg seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt, manch einer brachte ihn hinterher sogar mit dem deutschen Nationalteam in Verbindung. Der Gelobte selbst äußerte sich zurückhaltend: "Ich wäre stolz, irgendwann in der A-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen." Erst einmal will Collins bei den Hessen seine guten Leistungen bestätigen.

Simoni jetzt nach Lautern verliehen Eintracht Frankfurt und der FC Ingolstadt haben das für eine Saison angedachte Leihgeschäft von Torwart Simon Simoni nach einem halben Jahr schon wieder beendet. Darauf haben sich der Erst- und der Drittligist geeinigt, teilte die SGE am Mittwoch mit. Die Hessen haben aber bereits das nächste Leihgeschäft für den 20-Jährigen eingefädelt, der sich mit sofortiger Wirkung Zweitligist 1. FC Kaiserslautern anschließt. Die neue Leihe ist bis Sommer 2026 angedacht. In Frankfurt besitzt Simoni einen Vertrag bis 2027.

Bericht: Marmoush-Deal vor BVB-Spiel wohl fix Der Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City dürfte noch vor dem Heimspiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr) über die Bühne gehen. Wie Sky am Mittwoch berichtet, sind beide Seiten zuversichtlich, den Deal in den nächsten 48 Stunden zu vollenden. Demnach plant City ein Angebot für den Angreifer in Höhe von 70 Millionen mit fünf bis zehn Millionen Euro als mögliche Boni. Nach dem Sieg gegen Freiburg hatte Toppmöller zur Frage, ob Marmoush gegen den BVB noch dabei sei, nur geantwortet: "Das werden wir sehen."

Krösche lobt Collins in höchsten Tönen Eintracht-Sportchef Markus Krösche hat Verteidiger Nnamdi Collins nach dessen erstem Bundesliga-Tor beim Sieg gegen Freiburg in den höchsten Tönen gelobt. Er sehe mit Blick auf die Entwicklung des 21 Jahre alten Verteidigers nicht nur das "Potenzial für eine große Karriere", sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft, erklärte Krösche. Ob Collins ein kommender DFB-Spieler sei, wurde der Eintracht-Manager gefragt. Die Antwort: "Ich glaube schon."

Krösche äußert sich zu Tuta-Gerüchten Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich nach dem Sieg gegen den SC Freiburg zu Gerüchten geäußert, wonach Eintracht-Verteidiger Tuta vor einem Winterwechsel zu Fenerbahce Istanbul stehe. "Damit beschäftige ich mich gar nicht. Es gibt nichts, was ich mitteilen könnte", betonte er. Den Berichten aus der Türkei zufolge sei bereits eine Ablöse verhandelt worden, zwischen zehn und 15 Millionen Euro variierten die Angaben. Lediglich mit der Spielerseite müsste noch in den Austausch gegangen werden.

Toppmöller lobt Marmoushs Einstellung Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat nach dem Sieg gegen Freiburg den kurz vor einem Wechsel zu Manchester City stehenden Omar Marmoush in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein super Junge, der immer versucht, das Beste für das Team zu tun, sich selber gar nicht so wichtig nimmt und uns mit seiner Qualität wieder extrem geholfen hat", sagte der Frankfurter Coach. Ob es die Abschieds-Vorstellung des Ägypters im Eintracht-Dress war, konnte Toppmöller nicht sagen. Er hob aber das professionelle Verhalten seines Stürmers hervor. "Am Ende haben wir es auch schon anders kennengelernt", sagte er und spielte damit auf Randal Kolo Muani an, der seinen Wechsel von der Eintracht zu Paris Saint-Germain seinerzeit forciert hatte.

Mainzer Burkardt mit Verletzung Der FSV Mainz 05 muss wohl erneut einige Spiele auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten. "Es hat muskuläre Probleme und wird sicher das ein oder andere Spiel verpassen", sagte Sportdirektor Niko Bungert nach der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Der 24-jährige Burkardt, der mit der Eintracht in Verbindung gebracht wird, musste bereits nach wenigen Sekunden ausgewechselt werden, nachdem es ihm nach einem Sprint in den linken Oberschenkel gezogen war. Zu einer genauen Diagnose konnte Bungert zunächst nichts sagen.

SGE feiert Leistung und Marmoush Bei der Frankfurter Eintracht war am Dienstag nach dem 4:1-Sieg über den SC Freiburg die Stimmung entsprechend gut. "Wir haben heute ein nahezu perfektes Spiel gemacht. Der Gegentreffer war ziemlich die einzige Chance von Freiburg", sagte Verteidiger Robin Koch. Sportvorstand Markus Krösche betonte, dass das Team nach dem Gegentor die Ruhe bewahrt habe. "In der zweiten Hälfte sind wir dann mit unserer Effizienz nach vorne auf die Siegerstraße

Di. 14.01.25, 22:41 Uhr Doppel-Rekord für Eintracht Mit dem Sieg gegen den SC Freiburg hat die Frankfurter Eintracht am Dienstag gleich zwei Rekorde geschafft. Mit nun 33 Zählern stellte die SGE in dieser Hinrunde eine neue Bestmarke auf, so viele Punkte gelangen noch keiner Frankfurter Mannschaft in den ersten 17 Spielen der Saison. Zudem durfte sich Torjäger Omar Marmoush über einen Rekord freuen: Mit 15 Treffern in der Hinrunde verbesserte der Ägypter die alte Marke von Theofanis Gekas.

Di. 14.01.25, 22:22 Uhr Top-Thema Eintracht dominiert Freiburg Eintracht Frankfurt hat auch das erste Heimspiel des Jahres 2025 gewonnen. Die Hessen besiegten den SC Freiburg am Dienstagabend nach einer beeindruckenden Leistung mit 4:1. In der Tabelle bleiben die Hessen damit auf Rang drei. Ritsu Doan hatte den SC Freiburg etwas unverdient in Führung gebracht (37.), doch danach spielten nur noch die Hausherren. Robin Koch gelang noch vor der Pause der Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel zauberten vor allem Omar Marmoush und Hugo Ekitike, die beiden Sturmstars belohnten sich je mit einem Treffer (65. sowie 71.). Den Schlusspunkt markierte Nnamdi Collins (81.). Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Di. 14.01.25, 19:36 Uhr Top-Thema Marmoush auch gegen Freiburg dabei Der von Manchester City umworbene Omar Marmoush ist beim Eintracht-Heimspiel gegen den SC Freiburg dabei. Auch ansonsten bleibt die Startelf im Vergleich zum Auswärtssieg auf St. Pauli am vergangenen Wochenende unverändert. Das bedeutet auch, dass Tuta, dem Trainer Dino Toppmöller einen Platz im Team in Aussicht gestellt hatte, zunächst auf der Bank sitzt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. So spielt die Eintracht gegen Freiburg Bild © hessenschau.de