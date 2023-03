Lieberknecht lobt Stojilkovic

Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic hat mit seinem Premierentreffer gegen Hamburg Werbung in eigener Sache betrieben. "Der Treffer von Filip war überragend, das war ein Augenschmaus", lobte Trainer Torsten Lieberknecht. Ob es im nächsten Spiel der Lilien am Samstag in Heidenheim für Stojilkovic zur Startelf-Premiere kommt? "Zutrauen würde ich es mir, aber ich bin auch von der Bank gut. Wenn ich von Beginn an spiele, gebe ich mein Bestes. Wenn ich reinkomme, gebe ich mein Bestes", so Stojilkovic. So oder so: Mit seiner Spielweise passt der Schweizer perfekt zu den Lilien, wie in unserem Beitrag nachzulesen ist.