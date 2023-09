Nationalspieler Larsson wieder im Eintracht-Training

Die Eintracht-Spieler sind nach vier Tagen Pause am Dienstagvormittag wieder ins Mannschafts-Training eingestiegen. Mit dabei war auch Hugo Larsson als erster Rückkehrer von der schwedischen U21-Nationalmannschaft. Die meisten anderen Nationalspieler trudeln am Mittwoch wieder in Frankfurt ein: Kevin Trapp - nach dem Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich - wahrscheinlich so früh, dass er am Mittwoch wohl schon mit dem Team trainieren kann. Die Spieler der ausländischen Nationalmannschaften wie Farés Chaibi (Algerien), Omar Marmoush (Ägypten) und Ellyes Skhiri (Tunesien) kommen im Laufe des Mittwochnachmittags zurück. Das Schlusslicht bildet Verteidiger Willian Pacho nach dem Spiel seiner ecuardorianischen Nationalelf. Pacho wird erst am Donnerstagabend in Frankfurt erwartet. Da die Eintracht bereits am Samstag beim VfL Bochum spielt (18.30 Uhr), könnte die Zeit bei Pacho recht knapp werden.