Toppmöller: Tribüne "war katastrophal"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hat den Blick von der Tribüne am Donnerstag beim Spiel gegen Budapest definitiv nicht genossen. "Es ist katastrophal, da oben so weit weg zu sein", berichtete der Frankfurter Trainer einen Tag nach dem 2:0-Sieg der Hessen gegen Ferencvaros in der Europa League. Toppmöller saß aufgrund einer Rot-Sperre in einer Loge und durfte nicht am Seitenrand stehen. Am Spiel seiner Mannschaft hatte er aber nicht viel auszusetzen. "Ich musste nicht viel korrigieren", berichtete der Eintracht-Coach.