Skhiri siegt mit Tunesien, Niederlage für Theate

Eintracht-Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri hat am Donnerstagabend mit der tunesischen Nationalmannschaft einen Sieg eingefahren. In der Afrika-Meisterschaft-Qualifikation gewann das Team des Frankfurters gegen Madagaskar in Südafrika mit 3:2, Shkiri wurde dabei in der 64. Minute ausgewechselt. Eine Niederlage musste Arthur Theate hinnehmen. Die belgische Auswahl verlor in der Nations League vor heimischem Publikum mit 0:1 gegen Italien, der Frankfurter Verteidiger stand dabei 72 Minuten auf dem Platz. Nicht zum Einsatz kam hingegen Farès Chaibi beim 0:0 von Algerien in Äquatorialguinea.