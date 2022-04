hr verurteilt Angriff auf Reporter

Der Hessische Rundfunk hat die Übergriffe auf seine beiden Reporter beim gestrigen Spiel zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt in London scharf kritisiert. "Ein Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum", sagte hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner in einer Mitteilung am Freitag. "Wir erwarten vom veranstaltenden Verein, dass er Bedingungen auch für Reporter der Gastmannschaft schafft, so dass diese ihren Job ohne Angst vor Übergriffen machen können", so Holzner weiter. Schläge und körperliche Gewalt seien in keinem Fall tolerierbar.