Patric Pfeiffer verlässt die Lilien

Patric Pfeiffer wird Darmstadt 98 nach der Saison definitiv verlassen. Das bestätigte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz. "Meine Resthoffnung ist minus null, dass er in der kommenden Saison bei uns spielt. Ich habe damit schon seit längerer Zeit abgeschlossen." In den vergangenen Tagen kursierten Meldungen, wonach es noch eine Chance auf einen Verbleib in Darmstadt geben würde. Sky hatte bereits von einer Einigung mit dem FC Augsburg berichtet. "Leider wird er nicht bei uns die Erstligasaison spielen. Was er macht, wohin er geht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nicht hier bleibt", so Lieberknecht.