Dem SV Darmstadt 98 bleibt das Verletzungspech treu, Matthias Bader musste notoperiert werden. Vor dem Spiel in Sandhausen fordert Trainer Torsten Lieberknecht die Basics ein.

Immerhin: Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nimmt es mit Galgenhumor. "Einfach ein normaler Bänderriss wäre auch mal okay", scherzte Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel des Tabellenführers in Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr). Der Anlass: Rechtsverteidiger Mathias Bader wird bis auf weiteres fehlen. "Er wird circa vier Wochen ausfallen. Das ist ein herber Verlust für uns", so Lieberknecht.

Es ist schon ein erstaunliches Verletzungspech, das die Lilien in dieser Saison heimsucht. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits die schiere Menge an Verletzungen, andererseits aber auch die Arten von Blessuren. "Matthias Bader hat sich im Regensburg-Spiel eine schwere Unterleibsverletzung zugezogen. Die Schmerzen wurden schlimmer, es gab eine Notoperation", so Lieberknecht. Klingt, als würde man tatsächlich den Bänderriss präferieren, hätte man die Wahl.

"Verletzungen, die nicht normal sind"

Bader reiht sich mit seiner Verletzung in eine illustre Riege von Lilien-Blessuren ein, in der Hinrunde fiel Aaron Seydel mit einer Meningitis aus, zuletzt brach sich Patric Pfeifer einen Zeh, von Blinddarm-OP (Emir Karic) über Knochenödeme (Mathias Honsak) bis hartnäckige Rückenprobleme (ebenfalls Honsak) gab es schon einige eher exotische Verletzungen in dieser Lilien-Saison. "Was halt echt nervt, ist, dass es oft Verletzungen sind, die nicht normal sind", so Lieberknecht.

Bader und Seydel fallen in Sandhausen also definitiv aus, ebenso wie Klaus Gjasula und der gelbgesperrte Marvin Mehlem. Ebenfalls fraglich ist Braydon Manu nach einem grippalen Infekt, bei Pfeifer besteht indes Hoffnung. "Bei ihm warten wir die heutige Einheit noch ab", so Lieberknecht.

"Wir sind froh, dass Stojilkovic den Weg zu uns gefunden hat"

Auf jeden Fall dabei sein wird Neuzugang Filip Stojilkovic, der erst am Dienstag zu den Lilien wechselte. "Wir sind froh, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Die Mannschaft hat ihn sensationell aufgenommen", so Lieberknecht über den Stürmer, der auch von Juventus Turin umworben worden war, sich aber bewusst für die Lilien entschied. "Er wird im Kader sein, ist aber noch keine Option für die Startelf. Er muss sich erst noch an die hohe Intensität bei uns gewöhnen."

Intensität ist das Stichwort, denn der Gastgeber aus Sandhausen steckt knietief im Abstiegskampf und will nach dem Erfolg in Bielefeld nachlegen. Entsprechend wird der SVS im heimischen Stadion keinen Meter kampflos hergeben. "Das ist eine Mannschaft, die versucht, aus dem Abstiegssumpf herauszukommen", so Lieberknecht. Weshalb er seine Spieler auf ein hitziges Spiel eingestellt hat. "Wir brauchen die berühmten Basics: Zweikampf- und Laufbereitschaft, dazu einen kühlen Kopf. Sowohl für uns als auch für den SVS geht es um wichtige Punkte."