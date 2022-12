Der SV Darmstadt 98 geht als Tabellenführer der 2. Bundesliga ins Jahr 2023. Das hört sich schon mal gut an, soll aber erst der Anfang gewesen sein, meint Kapitän Fabian Holland.

Während in Katar die WM in die entscheidende Phase geht und Fußball-Deutschland vermeintlich kollektiv durchatmet, wird in Darmstadt noch trainiert. Die Lilien halten sich noch bis Ende der Woche zusammen fit. Am 17. Dezember (18 Uhr) weihen sie das umgebaute Stadion am Böllenfalltor mit einem Testspiel gegen die befreundeten Young Boys aus Bern ein. Erst dann verabschieden sich auch die Lilien in den kurzen Weihnachtsurlaub.

Am 3. Januar 2023 geht die Vorbereitung auf die Rückrunde in die zweite Phase. "Ich finde das ganz gut, wie wir das machen", sagte Darmstadts Kapitän Fabian Holland in einer Medienrunde am Mittwoch über den zweigeteilten Winterfahrplan. Gerade für die vielen verletzten Spieler sei die Trainingszeit vor Weihnachten eine gute Möglichkeit, um langsam wieder reinzukommen.

"Eine ganz andere Trainingsqualität"

Den Lilien kommt die frühe WM-Pause im Prinzip gerade Recht. Mit Marcel Schuhen, Klaus Gjasula, Fabian Schnellhardt, Magnus Warming, Oscar Vilhelmsson, Mathias Honsak und Aaron Seydel fehlten die Südhessen im Jahresendspurt gleich sieben Profis. "Gefühlt waren wir doppelt so viele auf dem Platz wie zum Ende der Hinrunde", sagte Holland dementsprechend über die jüngsten Trainingseinheiten. "Das ist schon eine andere Trainingsqualität. Da kannst du auch mal Elf gegen Elf spielen."

Die Lilien hoffen nun, dass viele der Rekonvaleszenten zum Rückrundenstart am 28. Januar (13 Uhr) gegen Jahn Regensburg wieder Alternativen sind. Und dass sie das auch möglichst lange bleiben. "Wir werden jeden wieder brauchen", ist sich Holland sicher. Denn: Der SV Darmstadt hat im kommenden Jahr noch viel vor.

Mit Regensburg noch eine Rechnung offen

Einen Jahresabschluss 2022 möchte der SV98-Kapitän daher auch gar nicht machen: "Das war schon ein sehr erfolgreiches Jahr, aber wir sind noch lange nicht fertig." Für Darmstadt gehe es nun darum, 2023 genau dort weiterzumachen, wo sie 2022 aufgehört haben. "Wir haben schon ein gewisses Selbstbewusstsein und gesehen, dass wir jeden Gegner schlagen können."

Die einzige Ausnahme war in dieser Saison Regensburg. Gegen den Jahn kassierten die Lilien ihre einzige Saisonniederlage. Da haben sie noch eine Rechnung offen. "Die werden uns alles abfordern, also werden wir alles reinhauen in der Vorbereitung, damit wir bei 100 Prozent sind", kündigte Holland an. Auch deshalb ist der SV98 noch nicht in der Winterpause.