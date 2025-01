Der SV Darmstadt 98 besiegt einen Tag vor der Abreise aus Spanien in einem Testspiel den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Lilien-Sportchef Paul Fernie zieht entsprechend ein zufriedenes Fazit.

Der hessische Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kann zufrieden am Sonntagmittag die Heimreise nach Deutschland antreten. Im Trainingslager in Spanien besiegten die Lilien am Samstag den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in einem XXL-Test über 120 Minuten mit 1:0. Das einzige Tor des Tages fiel bereits in der fünften Spielminute, St. Gallen traf ins eigene Netz.

"Wir hatten insgesamt viel Kontrolle und waren torgefährlich", sagte der Darmstädter Sportchef Paul Fernie in den vereinseigenen Medien. Lediglich ein-, zweimal habe die Mannschaft, so Fernie, in der Defensive etwas zu unsauber agiert. Auch insgesamt zog der Sport-Verantwortliche eine positive Bilanz des Trainingslagers in El Saler. "Wir hatten eine gute Woche", so Fernie: "Die Jungs haben hart gearbeitet und jede Minute genutzt."

Hornby mit drei Toren, keines zählt

Das Testspiel in La Nucia, wo die Darmstädter eineinhalb Stunden hingefahren waren, ging für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, der zu Beginn seine Bestbesetzung aufbot, prächtig los. Bereits nach fünf Minuten trudelte der Ball erstmals über die Linie der Schweizer, Torhüter Lawrence Ati Zigi konnte einen schlecht gespielten Rückpass nicht mehr klären. Die Lilien waren aber auch ansonsten das bessere Team. Gerade Fraser Hornby tat sich durch viel Fleißarbeit hervor. Dem Angreifer gelangen dann auch drei Tore, allesamt zählten sie jedoch nicht, stand vorher stets ein Lilien-Profi im Abseits.

Nach einer knappen Stunde wechselten die Südhessen gleich sieben Mal, der Spielfluss ging anschließend etwas verloren. Insgesamt aber zeigten die Südhessen einen ordentlichen Auftritt, zumal Coach Kohfeldt für die letzten 30 der insgesamt 120 Minuten weitere vier Wechsel vornahm. Kommenden Freitag beginnt das Pflichtspiel-Jahr 2025 für die Lilien mit dem Zweitliga-Match bei Fortuna Düsseldorf.