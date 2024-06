Der SV Darmstadt 98 arbeitet weiter am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Mit Merveille Papela stößt ein Profi mit Bundesliga-Erfahrung zu den Südhessen, der 23-Jährige ist bereits im Trainingslager angekommen.

Der Nächste, bitte: Der SV Darmstadt 98 gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas und hat nun auch eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld gefunden. Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, wechselt Merveille Papela zu den Südhessen. Der 23-Jährige spielte zuletzt beim 1. FSV Mainz 05. Da sein Vertrag nach der Saison ausgelaufen war, kostet er keine Ablösesumme.

Papela im Mittelfeld eingeplant

"Merveille hat bereits Erfahrung in der Bundesliga und 2. Liga gesammelt, dazu besitzt er mit seinen 23 Jahren noch Potenzial für weitere Entwicklungsschritte", kommentierte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht den Transfer. Papela, der von der U15 bis zur U20 insgesamt 28 Junioren-Länderspiele bestritt, kam in der vergangenen Spielzeit insgesamt elfmal für den FSV in der Bundesliga zum Einsatz.

Bei den Lilien ist Papela im Mittelfeld eingeplant, wo er vor allem seine Stärken im Spiel gegen den Ball zeigen soll. "Merveille zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Ballgewinnquote aus. Mit seinem Tempo und seiner Handlungsschnelligkeit wird er uns auch in Pressing-Momenten helfen können", fasste Sportdirektor Paul Fernie zusammen.

Papela schon im Trainnigslager

Papela selbst, der in Mainz geboren wurde und seit 2011 für den FSV spielte, ist bereits im Trainingslager der Lilien angekommen und soll direkt ins Training einsteigen.