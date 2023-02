Eine schwere Verletzung zwang Darmstadts Mathias Honsak lange zum Zuschauen. Nun ist der Angreifer zurück - und wie. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, das Interesse aus der Bundesliga ist vorhanden. Die Lilien haben aber einen Trumpf in der Hand.

Videobeitrag Video Darmstadts Doppelpacker Mathias Honsak: "Wir können stolz auf uns sein" Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Bis zum 18. Spieltag, dem ersten Spiel im Kalenderjahr 2023, musste Mathias Honsak warten, bis er endlich das erste Mal auf dem Platz stehen konnte. Ein Knochenödem und anhaltende Rückenprobleme machten dem Angreifer die gesamte Hinrunde über zu schaffen. Gegen Regensburg stand der Österreicher dann erstmals wieder für ein paar Minuten auf dem Platz, gegen Sandhausen am Freitag das erste Mal in der Startelf. Seitdem startet der 26-Jährige richtig durch. Zwei Tore gegen den SVS, zwei Tore im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Honsak ist zurück. Und wie.

"Ich wollte so stark wie möglich zurückkommen", erklärte Honsak selbst nach der Pokal-Niederlage. "Das gelingt mir gerade sehr gut." Für die Lilien könnte der Angreifer im Aufstiegs-Rennen ein wichtiger Faktor werden. Lange Zeit hatte Trainer Torsten Lieberknecht im Sturm wenig Auswahl, der flexibel einsetzbare Honsak kann sowohl direkt im Sturm - wie in Sandhausen und in Frankfurt - oder auf dem linken Flügel - wie in den letzten Minuten gegen die Eintracht - spielen.

Interesse aus der Bundesliga

Auch dieser Umstand macht den Stürmer begehrt. Die Frage ist daher, was bei Honsak ab dem Sommer passiert. Der Vertrag des Linkfußes läuft nur bis zum Ende der Saison. Honsak will unbedingt in die Bundesliga, nach hr-sport-Informationen haben sich schon jetzt mehrere Erstligisten bei ihm erkundigt.

Klar ist, dass sich Honsak in Darmstadt pudelwohl fühlt. Die Lilien haben ihm die nötige Zeit gegeben, damit der 26-Jährige wieder fit werden kann. Trainer Torsten Lieberknecht schätzt den vielseitig einsetzbaren Österreicher, nannte ihn nach der Partie in Frankfurt mit einem Lächeln auf den Lippen den besten Mann auf dem Platz.

Vertrag könnte sich automatisch verlängern

Die Darmstädter haben neben dem südhessischen Wohlfühlfaktor aber auch harte Fakten auf ihrer Seite. Wie der hr-sport erfahren hat, würde sich der Vertrag von Honsak bei einem Aufstieg der Lilien automatisch um ein Jahr verlängern. Einen Verbleib sichert das zwar nicht in jedem Fall, die 98er haben damit aber einen Trumpf in der Hand.

"Wir freuen uns, dass Mathias nach der langen Verletzungspause so zurückgekommen ist", sagte Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter der Lilien, auf hr-sport-Anfrage und ergänzte: "Dass man so einen Spieler gerne bei sich hat, ist vollkommen klar." Das sportliche Ziel Bundesliga teilen die Südhessen mit Honsak. Vielleicht erreichen sie es im Mai ja gemeinsam und bestreiten das Abenteuer Fußball-Beletage ab dem Sommer zusammen.