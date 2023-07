Darmstadt 98 hat sich Verstärkung für die Abwehr geholt: Matej Maglica kommt für eine Saison vom Ligakonkurrenten Stuttgart nach Südhessen.

Neuzugang für Darmstadt 98: Die Lilien haben sich für die kommende Saison die Dienste von Matej Maglica gesichert. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfB Stuttgart, wie beide Vereine am Sonntag meldeten.

Maglica war 2020 zum VfB Stuttgart gewechselt, wo er zumeist in der zweiten Mannschaft spielte. In den vergangenen eineinhalb Jahren war er in der Schweiz für St. Gallen aktiv. In Stuttgart besitzt er einen Vertrag bis Sommer 2025.

Lilien-Neuzugang Matej Maglica Bild © SV Darmstadt 98

Lilien müssen abgewanderten Pfeiffer ersetzen

"Mit seinen körperlichen Voraussetzungen und seinen Fähigkeiten passt er in unser für die Position gesuchtes Anforderungsprofil", sagte Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Lilien. In der Innenverteidigung müssen die Darmstädter den nach Augsburg abgewanderten Patric Pfeiffer ersetzen. Maglica ist Linksfuß und laut Trainer Torsten Lieberknecht als linker Innenverteidiger eingeplant.

"Ich habe hier in den Gesprächen mit den Verantwortlichen auf Anhieb sehr viel Wertschätzung gespürt, deshalb habe ich mich mit ganzem Herzen für Darmstadt 98 entschieden", so Maglica. Der VfB erhofft sich vom Leihgeschäft nach Aussage von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth "regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga" für den 24-Jährigen beim Ligakonkurrenten der Stuttgarter.