Mathias Honsak von Darmstadt 98 jubelt in Sandhausen.

Mathias Honsak von Darmstadt 98 jubelt in Sandhausen. Bild © Imago Images

Lilien-Sieg in Sandhausen

In der Hinrunde musste Mathias Honsak verletzt zuschauen. In Sandhausen wird er für die Lilien zum Matchwinner - dank einer taktischen Überlegung seines Trainers.

Audiobeitrag Audio Mathias Honsak im Interview nach dem Lilien-Sieg in Sandhausen Audio Mathias Honsak von Darmstadt 98 Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Darmstadt 98 bleibt in der 2. Liga auf Kurs Bundesliga-Aufstieg. Beim 4:0-Sieg in Sandhausen am Freitagabend war ein Mann maßgeblich beteiligt, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat: Doppelpacker Mathias Honsak.

Neue Grundordnung mit Honsak

"Es hat mich immer wieder zurückgeworfen. Es war keine einfache Zeit, ich musste viel selbst zurückstecken. Ich habe mich zurückgekämpft und heute das Vertrauen des Trainers bekommen", beschrieb Honsak nach der Partie am ARD-Mikrofon. "Ich wusste, dass ich fit bin, ich bin seit Winter wieder im Training. Ich wollte einfach alles raushauen und der Mannschaft und dem Trainer das Vertrauen zurückzahlen." Mit zwei Treffern gelang ihm das vorzüglich.

Honsak, der nach Knie- und Rückenproblemen erst vor Wochenfrist gegen Regensburg sein Saisondebüt gefeiert hatte, spielte dabei in den Überlegungen seines Trainers eine besondere Rolle. "Wir haben uns entschieden, dass wir gerade nach dem Ausfall von Marvin Mehlem eine andere Grundordnung auf den Platz bringen wollten", sagte Torsten Lieberknecht, der Tempo-Defizite bei Sandhausen ausgemacht hatte. "Honsi hat seine Schnelligkeit sehr gut ausgenutzt", so der Coach über seinen "gefühlten Neuzugang".

Lilien heiß auf Pokal-Duell

Durch den Sieg hat Darmstadt 98 den Spitzenplatz in der 2. Liga verteidigt, nun gilt der Blick dem hessischen Duell im DFB-Pokal: Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) spielen die Lilien bei Eintracht Frankfurt. Auch bei Honsak ist die Vorfreude bereits spürbar: "Es ist für alle ein Highlight, für die Fans und uns Spieler. Wir wollen eine Runde weiterkommen", so der 26-Jährige selbstbewusst. "Wir fahren nicht zum Spaß nach Frankfurt, wir wollen die Frankfurter ärgern und dagegenhalten."

Gegen den Europa-League-Sieger sind die Lilien zwar Außenseiter, kommen allerdings mit der Empfehlung von 20 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge. "Wir haben jede Woche große Hausnummern, aber das ist wohl die größte der letzten Jahre", so Lieberknecht. Ob zu seinen taktischen Kniffen dann auch wieder der Einsatz von Honsak zählt, hat der Coach natürlich noch nicht verraten.