Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Erstrunden-Pokal-Aus steht der SV Darmstadt 98 unter Druck. Blöd nur, dass es für die Lilien nun gegen das aktuell vielleicht angesagteste Team im Fußball-Oberhaus geht.

Videobeitrag Video Die gesamte Lilien-PK vor dem Leverkusen-Spiel Video Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Trotz des verpatzten Saisonstarts will Torsten Lieberknecht weiter geduldig bleiben. "Ich gestatte meinem Team, dass es noch in der Findungsphase ist. Ich sehe bei uns eine Entwicklung", sagte der Coach der Lilien vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen.

Nach dem DFB-Pokal-Aus verloren die Darmstädter auch die ersten beiden Ligaspiele. Gegen Union Berlin habe seine Mannschaft trotz des 1:4 (1:3) "einen kleinen Schritt nach vorne gemacht", sagte Lieberknecht: "In Leverkusen wollen wir ein gutes Spiel abliefern. Wir wollen die Dinge zeigen, die wir gegen Union und Frankfurt gut gemacht haben. Dafür spüren wir den Rückhalt unserer Fans." 1.600 Lilien-Anhänger werde ihre Mannschaft nach Leverkusen begleiten.

Lieberknecht schwärmt von Alonso

Die Lilien treffen auf das aktuell wohl angesagteste Team der Liga. Unter Trainer Xabi Alonso hat die Werkself einen perfekten Saisonstart hingelegt und dabei mehr als ansprechenden Fußball gezeigt. Ein Umstand, der auch Lieberknecht nicht entgangen ist.

"Uns erwartet ein Gegner, bei dem eine massive Entwicklung zu sehen ist", erklärte der Lilien-Coach und fügte hinzu: "Bayer hat zudem einen Trainer, der nicht nur ein überragender Fußballer war. Er ist auch ein absoluter Top-Griff von Leverkusen. Die Entwicklung von ihm und seinem Team fasziniert mich."

Leverkusen für Lieberknecht ein Titel-Kandidat

Für Lieberknecht ist das Alonso-Team daher sogar ein Titelkandidat in der neuen Saison. "Bayer Leverkusen hat gegen Leipzig und Gladbach gezeigt, dass es bei ihnen wie am Schnürchen läuft. Sie haben eine Stärke im Team, die dazu beitragen wird, dass sie um den Titel spielen werden", ist sich der Darmstädter Trainer sicher.

Umso bitterer, dass sich die Südhessen gerade mit ein paar Personal-Problemen herumplagen. Gegen Leverkusen muss der Aufsteiger definitiv auf Fraser Hornby (Oberschenkel) verzichten. Hinter Mathias Honsak (Muskelverhärtung) und Christoph Zimmermann (Rücken) stehen Fragezeichen, das Duo hatte am Mittwoch das Training vorzeitig abbrechen müssen. Mit dabei sein könnte hingegen schon Tim Skarke, den die Lilien auf Leihbasis von Union Berlin holen.