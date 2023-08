Der Nächste, bitte! Nach Luca Pfeiffer holt der SV Darmstadt 98 auch Tim Skarke zurück. Der Offensiv-Spieler kommt für ein Jahr leihweise von Union Berlin zu den Lilien.

Der SV Darmstadt 98 schlägt kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie die Lilien am Donnerstagabend bekanntgaben, kehrt Offensiv-Allrounder Tim Skarke leihweise für eine Saison zu den Lilien zurück. Skarke hatte von 2019 bis 2022 bei den Südhessen gespielt, wechselte dann aber nach dem verpassten Aufstieg zu Union Berlin in die Bundesliga.

"Es fühlt sich gut an, wieder für die Lilien spielen zu dürfen. Viele vertraute Gesichter arbeiten noch im Verein, auch zu manchen Spielern aus dem Kader ist der Kontakt nie abgerissen. Ich spüre eine riesige Motivation in mir", wird Skarke in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde bei Union wurde Skarke im Januar 2023 von den Köpenickern an den FC Schalke ausgeliehen. Nach dem Abstieg mit den Königsblauen kehrte er im Sommer in die Hauptstadt zurück, ohne dort aktuell aber wirklich eine Perspektive zu haben.

Zweiter Rückkehrer nach Luca Pfeiffer

Noch vor einer Woche hatte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin dementiert, dass Skarke zu den 98ern zurückkehren würde. Nun holen die Lilien den flexibel einsatzbaren Offensivspieler aber doch für ein Jahr zurück nach Südhessen. "Wir sind der vollen Überzeugung, dass Tim eine gewichtige Rolle beim Erreichen unseres großen Ziels spielen kann. Und ich bin glücklich, dass – entgegen meiner Prognose in der letzten Woche – Tim nun doch bei uns an Bord ist", so Lieberknecht.

Zuvor hatten die Darmstädter schon Stürmer Luca Pfeiffer per Leihe zurückgeholt. Pfeiffer hatte genau wie Skarke die Lilien im Sommer 2022 verlassen, den Angreifer zog es damals zum VfB Stuttgart. Auch er trägt nun aber leihweise wieder das Trikot der 98er.