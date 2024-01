Nach der Niederlage gegen den BVB beenden die Lilien die Hinrunde als Tabellen-Schlusslicht. Die Hoffnung geben die 98er trotzdem nicht auf - und schielen auf einen Derbysieg gegen die Eintracht.

Eine gute Leistung, aber wieder keine Punkte: Darmstadt 98 beendete die Bundesliga-Hinrunde nach dem 0:3 (0:1) gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mit nur zehn Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch sprach Trainer Torsten Lieberknecht nach dem erneuten Tiefschlag von einer "guten Haltung" seiner Spieler. Er wolle ihnen keinen Vorwurf machen, "weil die Jungs mir ans Herz gewachsen sind und sie in der Bundesliga mit so viel Herz spielen", so der Coach.

Klarer spricht von Engagement und Wille

"Wir werden nicht jammern, wir werden die Situation so annehmen, wie sie ist", sagte Abwehrspieler Christoph Klarer nach dem zehnten sieglosen Spiel in Folge. "Wir wollten mutig sein, wir mussten heute mutig sein, wenn irgendwas drin war." Mit Engagement und Willen habe man gespielt - und dann war da noch diese Riesenchance zum zwischenzeitlichen 1:1, die Luca Pfeiffer vergab: "Dann wird's vielleicht auch für die Dortmunder eklig."

So aber konnte der BVB in der Schlussphase den Deckel draufmachen. "Am Ende wurde es wild. Wir sind All-in gegangen, vielleicht ein paar Minuten zu früh", sagte Klarer. Die Mannschaft sei intakt, betonte der Verteidiger.

Kapitän Fabian Holland beschrieb das Problem gegen den BVB so: "Zu wenig Abschlüsse, zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel." Es hätten alle gespürt, "dass heute viel mehr drin war. Das hat man auch in der Hinrunde in vielen Spielen gesehen und in diesen Spielen müssen wir demnächst halt auch mal ziehen".

Hoffen auf den Derbysieg

Die nächste Chance darauf gibt es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt. "Holt euch den Derbysieg", stand auf einem Transparent, das die Fans nach Abpfiff entrollten. "Wir wissen, was nächste Woche für ein Kracher auf uns zukommt, was das für die Fans, für die Stadt bedeutet", so Holland. "Wir sind extrem heiß auf dieses Spiel und werden auch alles raushauen."

Bis dahin könnten die Lilien noch auf dem Transfermarkt aktiv geworden sein. "Wir werden mit Sicherheit etwas machen und versuchen, den Jungs was zuzuführen", sagte Lieberknecht über potenzielle Neuzugänge. Gleichzeitig verwies er aber auch auf Verletzte wie Fabian Nürnberger, Mathias Honsak und Marvin Mehlem, die dem Team noch irgendwann helfen sollen.