Seit über einem Jahr hat der SV Darmstadt 98 kein Heimspiel mehr gewonnen – und jetzt kommt die laut Florian Kohfeldt "beste Mannschaft der Liga" ans Bölle. Gut so, meint der Trainer.

Videobeitrag Die gesamte Lilien-PK vor dem Köln-Spiel Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln, Freitagabend, Stadion am Böllenfalltor. Vor nicht einmal einem Jahr war das ein Duell auf Augenhöhe in der Fußball-Bundesliga. Der Liga-16. empfing den Liga-15. und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. Geholfen hat das den Gästen aus dem Rheinland aber auch nicht.

Sowohl die Lilien als auch die Geißböcke stiegen am Ende der Saison 2023/24 in die 2. Fußball-Bundesliga ab. An diesem Freitag (18.30 Uhr) kommt es nun zum erneuten Flutlichtspiel am Bölle, ein Duell auf Augenhöhe ist es zumindest auf dem Papier aber nicht mehr.

"Gibt keinen besseren Rahmen"

Die Lilien gehen erneut als Tabellen-16. ins Spiel – auch deshalb, weil sie in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen konnten. Köln ist Liga-Siebter, müsste aber eigentlich weiter oben stehen. "Der FC hatte Spiele dabei, wo sie nicht gepunktet haben, da fragst du dich: 'Wie kann das sein?'", sagte SV98-Trainer Florian Kohfeldt einen Tag vor der Partie. Köln habe "die höchste individuelle Qualität der Liga". Angst und bange wird dem Lilien-Coach deshalb aber bestimmt nicht.

Die Lilien sehnen sich nach einem Heimsieg. Der bislang letzte liegt schon über ein Jahr zurück (4:2 gegen Werder Bremen). Warum gegen Köln der Knoten platzen könnte? "Wir wollen zu Hause endlich wieder gewinnen und es gibt keinen besseren Rahmen als Freitagabend gegen die beste Mannschaft der Liga", sagt Kohfeldt.

Mit Publikum und Vilhelmsson

Man dürfe ihn da natürlich nicht falsch verstehen, ein Heimsieg gegen einen solch starken Gegner sei absolut kein Muss, aber die Lilien seien hungrig auf drei Punkte. "Schon beim Aufwärmen müssen alle merken, dass wir Bock drauf haben, dass da was passiert. Wenn wir diese Atmosphäre hinbekommen, dann habe ich richtig Lust auf Freitag", so der Trainer. Das Publikum könne die Mannschaft über die Schwelle tragen.

Auf dem Rasen müsste sein Team besonders auf die Umschaltmomente der Kölner aufpassen. Die seien besonders gefährlich. "Sie sind die intensivste Mannschaft der Liga. Die dürfen wir nicht ins Laufen kommen lassen", warnt Kohfeldt, der im Sturm wieder auf Oscar Vilhelmsson zurückgreifen kann.

Nach zuletzt guten Auswärts-Auftritten haben die Lilien Bock auf den Befreiungsschlag am Bölle. Den allerdings könne man nicht einfach herbeireden, erklärte Kohfeldt, es zählten Taten. Für einen großen Abend in Darmstadt ist zumindest schon einmal alles angerichtet.