Es ist vollbracht: Darmstadt 98 schafft den ersten Saisonsieg und zeigt gerade im ersten Durchgang Traum-Angriffe. Ein kurzfristiger Wechsel kurz vor dem Anpfiff brachte dabei besonderen Schwung.

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntag gegen Werder Bremen mit 4:2 (2:0) den ersten Sieg in der Bundesliga-Saison gefeiert. Matthias Bader sorgte für die frühe Führung (5.), Tim Skarke (25.), Marvin Mehlem (50.) und Tobias Kempe per Handelfmeter (62.) erhöhten. Für Bremen waren Olivier Deman und Milos Veljkovic erfolgreich (70., 79.). Die Lilien drehten wie entfesselt auf, agierten stark im Positionsspiel und waren griffiger in den Zweikämpfen. So war der Erfolg trotz einer Schwächephase zum Ende hin absolut verdient.

Trainer Torsten Lieberknecht hatte exakt die gleiche Elf vom vorigen Heimspiel gegen Gladbach ins Spiel schicken wollen. Das hieß, dass Kempe und Matej Maglica anstelle von Mathias Honsak und Clemens Riedel starteten. Allerdings verletzte sich Emir Karic beim Warmmachen und musste von Fabian Nürnberger ersetzt werden. Doch was heißt "musste"? Eben dieser Nürnberger kam aus der "Kalten" direkt gut ins Spiel, feuerte nach gut einer Minute Spielzeit einen Volleyschuss nur knapp über das Bremer Tor.

Nürnberger rückt kurzfristig rein - und brilliert

Doch damit nicht genug: In der vierten Minute nutzte Nürnberger einen starken Ballgewinn von Klaus Gjasula erst mit einem Hackentrick, dann mit einem "No-Look-Pass" per Außenrist genau in den Lauf von Marvin Mehlem. Auch der nahm den Kopf hoch und spielte eine perfekt getimete Hereingabe auf den zweiten Pfosten, an dem Bader eiskalt einschob - es war ein Traum-Angriff der Lilien (5.).

Nach diesem mutigen Blitzstart wurden die Darmstädter allerdings wieder mehr und mehr zurückgedrängt. Torwart Marcel Schuhen musste einen Freistoß von Marvin Ducksch parieren (15.). Dabei hatte Lieberknecht zuvor angemahnt, dass die Lilien am besten aktiv bleiben sollten, um nicht ins "Nachdenken" zu kommen. In der Tat waren die Darmstädter sicherer am Ball und in den Aktionen, wenn sie mutig nach vorne gingen. Wieder war es dabei Nürnberger, der eine tolle Hereingabe lieferte, die Bader nur knapp verpasste (20.).

Skarke verwertet eiskalt

Der Neuzugang aus Nürnberg wirkte, als habe ihn die plötzliche Berufung in die Startelf geradezu elektrisiert. Zunächst überlupfte er auf links seinen Gegenspieler mit der Hacke, nur wenige Momente später spielte er einen gefühlvollen Chip-Ball in den Lauf von Skarke. Der Angreifer trieb den Ball in Richtung des Bremer Tores und schloss präzise aus 15 Metern ins lange Eck ab (25.). Darmstadt setzte die Nadelstiche, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und war dieses Mal auch bei den gegnerischen Standards voll da - so ging es verdient mit 2:0 in die Pause.

Trotzdem waren die Lilien aus der jüngsten Vergangenheit gewarnt, als sie eine 3:0-Führung gegen Gladbach noch verspielt hatten. Die Bilanz in der Liga im zweiten Durchgang bis dato: 0:9-Tore. Auch in der 48. Minute hätte es beinahe geklingelt, als der Ball von Gjasula aus an den eigenen Pfosten prallte. Doch die Lilien frischten vielmehr eine andere Erinnerung auf: Vor zwei Jahren hatten sie Bremen in der zweiten Liga mit 3:0 souverän aus dem Weg geräumt. Genau diesen Zwischenstand stellte Mehlem her, als er nach einem kapitalen Fehlpass der Bremer allein aufs Tor lief, wunderbar Jiri Pavlenka verlud und einschob (50.).

Bremen kommt noch einmal heran

Die Vorlage hatte Bader per Steckpass geliefert und sich spätestens da zum besten Akteur auf dem Platz aufgeschwungen: Tor, Assist, klare Pässe im Aufbau, entscheidende Zweikampfgewinne hinten. Der ebenfalls groß aufspielende Skarke musste nach einer Stunde entkräftet für Fraser Hornby Platz machen; für Luca Pfeiffer kam Mathias Honsak. Letzterer setzte gleich einen Schuss auf den Kasten, den Bremens Christian Groß an den gestreckten Arm bekam. Kempe verwertete den fälligen Elfmeter zum 4:0 (62.).

Die Partie war vermeintlich entschieden, ein erhofftes "Zu-Null-Spiel" wurde es für Darmstadt aber nicht. In der 70. Minute verwertete Deman einen Kopfball gegen den erstmals indisponierten Bader zum 1:4 aus Gäste-Sicht. Neun Minuten später spielte sich Bremen über links durch, Veljkovic schloss die Hereingabe im Zentrum zum 2:4 ab. Darmstadt ließ nun nach und musste dem eigenen hohen Tempo merklich Tribut zollen. Torwart Schuhen war in der 86. Minute auf dem Posten, um eine richtig heiße Schlussphase zu vermeiden. Am Ende war der Tank zwar leer, aber das Ziel erreicht. Mit dem ersten Saison-Erfolg springt Darmstadt sogar auf den 15. Tabellenplatz und ist vollends in der Bundesliga angekommen.