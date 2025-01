Nächste Niederlage Lilien verlieren auch in Nürnberg

Der SV Darmstadt 98 kommt weiter nicht im neuen Kalenderjahr an: Die Lilien haben auch das Auswärtsspiel in Nürnberg verloren. Den einzigen Treffer des Tages kassierten die Südhessen dabei erst in der Schlussphase.

Tim Drexler traf spät ins Darmstädter Tor. Bild © Imago Images

Der SV Darmstadt 98 wartet im neuen Kalenderjahr weiter auf den ersten Sieg. Beim 1. FC Nürnberg setzte es am Freitag eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Tim Drexler spät in der 85. Minute. Für die Südhessen ist es in der Liga die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien. Die Lilien, bei denen Oscar Vilhelmsson erstmals seit dem 2. Spieltag wieder in der Startelf stand, begannen forsch - bauten dann im ersten Abschnitt aber immer mehr ab. Nachdem Philipp Förster einen ersten Warnschuss abgegeben hatte (7.) und danach Fraser Hornby ins Tor traf, zuvor aber Förster im Abseits gestanden hatte (9.), übernahmen die Gastgeber das Spiel. Knoche schießt Hornby ab - knapp vorbei Rafael Lubach probierte es im Anschluss gleich zweimal. Einmal zielte er aber per Kopf knapp daneben (19.), einmal per Schlenzer aus etwa 15 Metern (19.). Die Lilien taten sich schwer, eigene Chancen zu kreieren und überließen dem Club das Feld. Ex-Lilien-Profi Julian Justvan war es, der es als Nächster probierte: Seinen Schuss konnte Aleksandar Vukotic aber abblocken (38.). Die Nürnberger mussten die Südhessen erst einladen, damit es mal wieder gefährlich wurde vor dem Tor von Jan Reichert. Robin Knoche schaffte es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht, den Ball korrekt anzunehmen, wollte anschließend klären - schoss aber direkt Hornby an. Der Ball landete im Anschluss ganz knapp neben dem Club-Tor. Drexler trifft spät zum Nürnberger Sieg Das änderte aber zu Beginn des zweiten Abschnitts nichts daran, dass die Gastgeber das bessere Team waren. Nach Wiederanpfiff hatte Mahir Emreli die erste richtig gute Chance, Marcel Schuhen war aber zur Stelle (52.). Erst danach schüttelten sich die Lilien endlich und begannen, sich mehr und mehr Feldvorteile zu erspielen. Einen ersten Abschluss von Hornby konnte Knoche aber blocken (57.). Noch besser war die Gelegenheit des früh eingewechselten Merveille Papela, der nach einer Ecke völlig frei neben das Tor köpfte (74.). In der anschließenden Schlussphase wurde die Partie nochmal zu einer offenen Begegnung - mit dem besseren Ende für den Club. Nachdem Stefanos Tzimas noch eine gute Chance verpasst hatte (84.), traf Drexler eine Minute später zum späten und aufgrund der zweiten Halbzeit etwas glücklichen Sieg für die Franken. Weitere Informationen 1. FC Nürnberg - Darmstadt 98 1:0 (0:0) Nürnberg: Reichert - Jeltsch (76. Drexler), Knoche, Karafiat - Rose-Villadsen, Jander, Lubach (88. Flick), Yilmaz (90. Seidel) - Justvan – Emreli (90. Serra), Tzimas

Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger (34. Bueno) - Klefisch (17. Papela), Müller - Förster, Corredor (73. Marseiler) - Vilhelmsson (73. Lakenmacher), Hornby



Tore: 1:0 Drexler (85.)

Gelbe Karten: Jeltsch, Emreli, Justvan / Förster



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 26.500 Ende der weiteren Informationen