Der SV Darmstadt schießt in Kaiserslautern drei Tore. Weil zwei davon aber nicht zählen, verlieren die Lilien das Spiel auf dem Betzenberg.

Der SV Darmstadt 98 hat die Aufstiegsträume von Ex-Trainer Torsten Lieberknecht nicht beendet. In einem kuriosen Spiel beim 1. FC Kaiserslautern unterlagen die Südhessen am Sonntagnachmittag mit 1:2 (1:2). Luca Marseiler (3. Minute) brachte die Lilien zwar früh in Führung, Marlon Ritter per Foulelfmeter (15.) und Ragnar Ache (45. +7) drehten die Partie aber noch vor der Pause.

Lautern nervös und wackelig

Es war eine wilde Partie am Betzenberg. Die Lilien, für die die Saison im Prinzip schon gelaufen ist, spielten befreit auf. Der FCK, der sich noch berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg machen darf, war zwar das bessere Team, aber auch das nervösere. Ein ums andere Mal patzten die Hausherren in der Abwehr. Gleich die erste Unaufmerksamkeit nutzte Marseiler zur Führung (3.).

Fraser Hornby hätte auch das zweite Geschenk der Lauterer beinahe verwandelt, seinen Schuss aus 14 Metern konnte der ansonsten schwache Lauterer Keeper Julian Krahl aber parieren (15.). Das dritte FCK-Geschenk – Krahl flog unter einem Eckball hindurch – drückte Lidberg über die Linie (32.). Weil Hornby in der Entstehung aber minimal im Abseits stand, zählte der zweite Lilien-Treffer nicht.

Schuhen schiebt Schiri-Frust

Auf der Gegenseite mussten die Südhessen in der ersten Halbzeit zwei Tore schlucken – und auch die waren beide unglücklich bis kurios. Nachdem Marseiler Lauterns Jean Zimmer im Strafraum am Fuß getroffen und der VAR eingegriffen hatte, verwandelte FCK-Kapitän Ritter einen Strafstoß zum 1:1 (15.). Das 1:2 von Ache fiel quasi mit dem Pausenpfiff.

Schuhen suchte mit einem weiten Schlag Hornby, der aber mit Schiedsrichter Robin Braun zusammenprallte. Die Hausherren nutzten den Fauxpas aus, waren mit zwei Pässen am Lilien-Sechzehner, wo Ache per strammem Schuss vollendete. Der völlig aufgebrachte Schuhen holte sich noch die gelbe Karte ab, dann war Pause.

Auch Lidbergs zweites Tor zählt nicht

Um ein Haar hätten die Lilien auch in Halbzeit zwei früh zugeschlagen, den Kopfball von Clemens Riedel konnte Krahl aber gerade noch entschärfen (49.). Die Partie verflachte im Anschluss zusehends. Die Lauterer machten nicht mehr, als sie machen mussten, die Lilien wussten mit dem Plus an Ballbesitz nur bedingt etwas anzufangen.

In der 76. Minute jubelte der Lilien-Anhang noch ein weiteres Mal, zum zweiten Mal aber zählte der Treffer von Lidberg nicht. Killian Corredor hatte zuvor klar im Abseits gestanden. Es blieb bis zum Schluss beim 1:2.

Lieberknechts Lauterer dürfen sich damit weiterhin Hoffnung auf den Aufstieg machen. Der FCK liegt einen Spieltag vor Rundenende als Sechster der Tabelle zwei Punkte hinter Relegationsrang drei. Der SV Darmstadt bleibt Zwölfter.