Am Sonntag geht für das vorerst letzte Mal der Bundesliga-Vorhang am Böllenfalltor auf. Trotz des bereits feststehenden Abstiegs will der SV Darmstadt 98 noch einmal für seine Fans alles aufbieten. Bereits vor dem Anpfiff wird es außerdem zu Verabschiedungen kommen.

Trainer Torsten Lieberknecht wünscht sich für seinen SV Darmstadt 98 einen angemessenen Abschied aus der höchsten deutschen Spielklasse. "Es ist das letzte Heimspiel in der Bundesliga. Und wir haben das große Bestreben, dieses Spiel zu gewinnen. Das wäre ein schöner Moment und ist unsere Möglichkeit, ein großes Dankeschön an unsere Fans zu senden", sagte Lieberknecht am Freitag.

Der Abstieg der Lilien steht bereits fest, die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) ist die vorerst letzte in der Fußball-Bundesliga vor heimischem Publikum. Es habe auch etwas "mit dem eigenen Antrieb zu tun und damit, sich selbst an der Ehre zu packen", fügte der Chefcoach an. Er muss allerdings auf sechs Verletzte und den gesperrten Abwehrspieler Christoph Zimmermann verzichten.

Verabschiedung für Spieler

Vor dem Spiel werden die Darmstädter alle Spieler, deren Verträge am Saisonende auslaufen, verabschieden. Unabhängig davon, ob sie nicht vielleicht doch noch einen neuen Vertrag bei den 98ern erhalten. "Jeder hat die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren", betonte Lieberknecht. Bei manchen Profis sei die Entscheidung noch nicht gefallen. Auch die Leihspieler werden verabschiedet.

Neben einem ordentlichen eigenen Abschied geht es für Darmstadt auch darum, den Wettbewerb im Kampf um die europäischen Plätze nicht zu verzerren. "Hoffenheim wird ein hoch motivierter Gegner sein, der die Möglichkeit hat, in das internationale Geschäft zu kommen" sagte Lieberknecht. Zu Spekulationen über seine eigene Zukunft hatte sich der 50-Jährige schon vor einer Woche deutlich geäußert. "Ich bleibe hier. Und zwar sehr gerne", bekräftigte Lieberknecht.

