Zwei Spiele noch, dann geht der SV Darmstadt 98 in die Winterpause. Linksverteidiger Emir Karic freut sich auf den kommenden Gegner 1. FC Magdeburg – und schwärmt in den höchsten Tönen vom FCM.

Videobeitrag Video Highlights: Darmstadt - Hannover Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Zwei Spiele noch, dann geht für den SV Darmstadt 98 ein ereignisreiches Fußballjahr zu Ende. Am Donnerstag (20.30 Uhr) reist der Tabellenführer der zweiten Liga zum 1. FC Magdeburg, zum Abschluss steht dann am Sonntag (13.30 Uhr) das Heimspiel gegen Greuther Fürth an. Anschließend geht es in den wohlverdienten Urlaub.

Nach zuletzt 16 ungeschlagenen Spielen in Serie könnte man behaupten, die Winterpause käme für die Lilien zur Unzeit. Das sieht auch Linksverteidiger Emir Karic so: "Wir sehnen die Winterpause nicht herbei. Wir sind gut in Schuss, es läuft." Zugleich gibt Karic aber auch die angespannte Personalsituation der Lilien zu bedenken. "Es wird uns gut tun, wenn ein paar Spieler zurückkommen", so Karic in einer Medienrunde am Montag.

"Sie gehören zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga"

Das darf man angesichts der aktuellen Form der Lilien fast als Drohung an die Konkurrenz verstehen, auch wenn die beiden ausstehenden Spiele noch mit der ausgedünnten Personaldecke bestritten werden müssen. Vor dem Tabellendreizehnten aus Magdeburg hat Karic derweil größten Respekt. "Das wird ein besonderes Spiel. Magdeburg spielt einen speziellen Stil, sehr ballbesitzorientiert, mit vielen Positionswechseln", so Karic. "Spielerisch gehören sie zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga. Das wird ein richtiger Brocken. Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen."

Bei der praktischen Umsetzung dessen würde auch Karic gerne mitwirken, der Österreicher kommt in dieser Saison jedoch selten über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus: "Ich wäre im falschen Job, wenn ich nicht jedes Spiel von Anfang an spielen wollen würde. Aber ich bin durchaus zufrieden, weil ich jedes Spiel reinkomme. Der Erfolg gibt dem Trainer Recht, so wie er aufstellt und einwechselt."

"Das wird richtig cool"

Gut möglich aber, dass Karic auch in Magdeburg auf seine Minuten kommt. "Ein Abendspiel, ausverkaufte Hütte, eine besondere Atmosphäre – das wird richtig cool, wir freuen uns drauf."