Der SV Darmstadt 98 kann bei Bayer Leverkusen nach ordentlichem ersten Durchgang nach dem Seitenwechsel nicht mehr mithalten. Trainer Torsten Lieberknecht und sein Team warten nach dem Aufstieg in die Bundesliga weiterhin auf die ersten Zähler.

Der SV Darmstadt 98 hat am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag bei Bayer Leverkusen die dritte Niederlage kassiert und ging mit 1:5 (1:1) unter. Victor Boniface per Doppelpack (21./61.), Exequiel Palacios (49.), Jonas Hofmann (68.) und Adam Hlozek (83.) trafen für die Gastgeber. Den Lilien-Lichtblick besorgte Oscar Vilhelmsson mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich (24.).

Lieberknecht nimmt vier Veränderungen vor

Trainer Torsten Lieberknecht nahm im Vergleich zur Niederlage gegen Union vier Veränderungen vor. Thomas Isherwood, Christoph Zimmermann, Matthias Bader und Vilhelmsson rückten für Matej Maglica, Clemens Riedel, Mathias Honsak und Braydon Manu (nicht im Kader) in die erste Mannschaft.

Die Lilien haben es Bayer zu Beginn sehr schwer gemacht. Mit einer massiven Fünferkette empfingen die Südhessen die deutlich favorisierten Rheinländer ganz tief. Das erste Erfolgserlebnis hatte Darmstadt in Person von Christoph Klarer, der einen Abschluss von Alejandro Grimaldo herausragend abwehrte (16.).

Vilhelmsson kontert Führung postwendend

Bitter wurde es aus Sicht der Gäste nach 21 Minuten. Nach einer abgewehrten Ecke rannten Fabian Nürnberger und Fabian Holland kopflos zum Ball und krachten weit in der gegnerischen Hälfte ineinander. Bayer nutzte den Moment, konterte eiskalt über Boniface - und der Nigerianer vollendete sehenswert nach tollem Alleingang. Für Holland ging es daraufhin weiter, Nürnberger hingegen musste ausgewechselt werden.

Darmstadt jedoch zeigte sich nicht geschockt und konnte umgehend zurückschlagen. Nur 180 Sekunden später fand eine Freistoßflanke von Holland den Kopf von Klarer, der für Oscar Vilhelmsson auflegte - überraschender Ausgleich (24.)! Der Schwede löste mit 19 Jahren, elf Monaten und einem Tag Felix Platte als jüngsten Bundesliga-Torschütze in der Historie der Lilien ab.

Leverkusen zieht im zweiten Durchgang unaufhaltsam davon

Anschließend stand für Darmstadt wieder Verteidigungsarbeit im Blickpunkt. Jeremie Frimpong schob knapp am Tor vorbei (32.) und Granit Xhaka scheiterte an Torhüter Marcel Schuhen (34.). Das 1:1 konnten die Lilien in die Pause retten.

Leverkusen erhöhte zu Beginn des zweiten Durchgangs sofort den Druck - und Darmstadt konnte nicht mehr mithalten, ging komplett unter. Palacios (49.) traf doppelt abgefälscht noch etwas glücklich zur Führung, danach kombinierten sich die Rheinländer zu tollen Treffern von Boniface (61.), Hofmann (68.) und Hlozek (83.). Immer dann, wenn Bayer das Tempo erhöhte, lief die Lieberknecht-Elf hinterher.

Lilien war Leverkusen in allen Parametern unterlegen

In der Schlussphase ließ Bayer die Partie ausklingen. Erschreckend aus Lilien-Sicht: Leverkusen war in allen Parametern, auch bei Laufleistung (Darmstadt lief fast vier Kilometer weniger) und Zweikampfquote (nur 47 Prozent gewonnen), unterlegen. Es war final ein Klassenunterschied. Nach der Länderspielpause geht es für Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach (17.9./17.30 Uhr) weiter.