Geht in seine erste Bundesliga-Saison mit den Lilien: Trainer Torsten Lieberknecht. Bild © Imago Images

Aufsteiger Darmstadt erwartet gleich am ersten Spieltag ein Kracher: Es geht zum Hessenderby nach Frankfurt. Im letzten Spiel der Saison wartet Vizemeister Dortmund. Das Programm von Darmstadt 98 für die neue Saison im Überblick.

Schon am ersten Spieltag lässt die Deutsche Fußball Liga (DFL) die hessischen Fußballherzen höher schlagen: In der ersten Bundesliga-Partie nach dem Aufstieg geht es für den SV Darmstadt 98 im Hessenduell gegen Eintracht Frankfurt. Dass die Lilien durchaus mithalten können, haben sie bereits im Pokal-Achtelfinale im Februar gezeigt.

Schon eine Woche vorher (14. August) reisen die Darmstädter in der ersten Runde des DFB-Pokals zum saarländischen FC 08 Homburg. Im ersten Heimspiel der Saison empfängt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht den 1. FC Union Berlin.

Erst Leipzig, dann Bayern

Ende Oktober ist Darmstadt dann ganz besonders gefordert: Am achten Spieltag geht es am Böllenfalltor zunächst gegen Pokalsieger RB Leipzig, in der Woche darauf müssen die Lilien zum Titelverteidiger FC Bayern nach München.

Am 16. und letzten Spieltag des Jahres (19./20. Dezember) sind die Südhessen in der einzigen Englischen Woche im Spielplan gegen die TSG Hoffenheim gefragt. Nach nur knapp drei Wochen geht es am 12. Januar 2024 schon wieder weiter - und da wartet im letzten Spiel der Hinrunde mit dem Heimspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund direkt ein harter Gegner.

Das bedeutet auch: Die Saison beendet Darmstadt am 34. und letzten Spieltag (18. Mai) auswärts beim BVB. Eine Woche später findet dann das DFB-Pokalfinale in Berlin statt.

Die Spiele von Darmstadt 98 im Überblick

1. Spieltag, 19./20.08.23: Eintracht Frankfurt (A)

2. Spieltag, 25.-27.08.23: 1. FC Union Berlin (H)

3. Spieltag, 01.-03.09.23: Bayer 04 Leverkusen (A)

4. Spieltag, 15.-17.09.23: Borussia Mönchengladbach (H)

5. Spieltag, 22.-24.09.23: VfB Stuttgart (A)

6. Spieltag, 29.09.-01.10.23: SV Werder Bremen (H)

7. Spieltag, 06.-08.10.23: FC Augsburg (A)

8. Spieltag, 20.-22.10.23: RB Leipzig (H)

9. Spieltag, 27.-29.10.23: FC Bayern München (A)

10. Spieltag, 03.-05.11.23: VfL Bochum 1848 (H)

11. Spieltag, 10.-12.11.23, 1. FSV Mainz 05 (H)

12. Spieltag, 24.-26.11.23, Sport-Club Freiburg (A)

13. Spieltag, 01.-03.12.23, 1. FC Köln (H)

14. Spieltag, 08.-10.12.23, 1. FC Heidenheim 1846 (A)

15. Spieltag, 15.-17.12.23, VfL Wolfsburg (H)

16. Spieltag, 19./20.12.23, TSG Hoffenheim (A)

17. Spieltag, 12.-14.01.24, Borussia Dortmund (H)

18. Spieltag, 19.-21.01.24, Eintracht Frankfurt (H)

19. Spieltag, 26.-28.01.24, 1. FC Union Berlin (A)

20. Spieltag, 02.-04.02.24, Bayer 04 Leverkusen (H)

21. Spieltag, 09.-11.02.24, Borussia Mönchengladbach (A)

22. Spieltag, 16.-18.02.24, VfB Stuttgart (H)

23. Spieltag, 23.-25.02.24, SV Werder Bremen (A)

24. Spieltag, 01.-03.03.24, FC Augsburg (H)

25. Spieltag, 08.-10.03.24, RB Leipzig (A)

26. Spieltag, 15.-17.03.24, FC Bayern München (H)

27. Spieltag, 30./31.03.24, VfL Bochum 1848 (A)

28. Spieltag, 05.-07.04.24, 1. FSV Mainz 05 (A)

29. Spieltag, 12.-14.04.24, Sport-Club Freiburg (H)

30. Spieltag, 19.-21.04.24, 1. FC Köln (A)

31. Spieltag, 26.-28.04.24, 1. FC Heidenheim 1846 (H)

32. Spieltag, 03.-05.05.24, VfL Wolfsburg (A)

33. Spieltag, 10.-12.05.24, TSG Hoffenheim (H)

34. Spieltag, 18.05.24, Borussia Dortmund (A)