Bei der DFB-Pokalauslosung hatte der SV Wehen Wiesbaden den aktuellen Titelträger RB Leipzig gezogen. Das Erste zeigt die Partie Ende September live. Auch die Spiele von Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und dem FSV Frankfurt wurden vom DFB exakt terminiert.

Die neue Saison des SV Wehen Wiesbaden wird spektakulär. In der 2. Liga kommen mit dem Hamburger SV, Hertha BSC, Schalke 04 oder dem 1.FC Kaiserslautern namhafte Traditionsklubs nach Wiesbaden. Und in der ersten Runde des DFB-Pokals gleich der amtierende Titelträger RB Leipzig. Der DFB gab am Mittwoch die Termine für die Erstrunden-Spiele bekannt.

Klar war schon vorher, dass das Spiel der Hessen viel später stattfinden wird als die anderen Erstrunden-Begnungen am verlängerten August-Wochenende (11. bis 14.8.). Grund ist die Teilnahme des Gegners aus Leipzig am gleichen Wochenende am Supercup gegen Bayern München. Und so wird das Spiel Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig erst am 27. September angepfiffen.

Dafür wird ein Millionenpublikum zuschauen. Zumindest an den Fernsehgeräten. Das Erste überträgt das Spiel live ab 20.45 Uhr. Esther Sedlaczek ist die Moderatorin, Bastian Schweinsteiger der Experte und Tom Bartels der Kommentator.

Eintracht und FSV Frankfurt am Sonntag, Darmstadt 98 am Montag

Stolze vier hessische Klubs nehmen in der kommenden Saison am DFB-Pokal teil. Beide Frankfurter Vereine spielen am Sonntag, 13. August. Die Eintracht um 15.30 Uhr beim Regionalligisten Lok Leipzig, der FSV Frankfurt empfängt kurze Zeit später den Zweitligisten Hansa Rostock (18 Uhr).

Der SV Darmstadt 98 folgt dann am Montag, 14. August um 18 Uhr beim Regionalligisten FC Homburg. Der SV Wehen Wiesbaden bestreitet gegen Leipzig das zeitlich gesehen letzte Spiel der ersten Pokalrunde.