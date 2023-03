Für Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht ist er einer der besten deutschen Stürmer überhaupt, in der Zweiten Liga führt er die Torjägerliste an: Heidenheims Tim Kleindienst spricht im hr-Interview über das Topspiel gegen Darmstadt 98.

Am Samstagabend kommt es zum Topspiel in der Zweiten Liga: Der Dritte Heidenheim empfängt den Ersten Darmstadt 98 (20.30 Uhr). Wir haben vor der Partie den Torjäger der Gastgeber Tim Kleindienst über das Lob aus Darmstadt, seine Fouls und das Aufstiegsrennen befragt. In 20 Spielen schoss er bislang 15 Tore, zuletzt vier in einem Spiel beim 5:0 gegen Nürnberg. Im Hinspiel in Darmstadt erzielte er kurz vor dem Ende den 2:2-Ausgleich.

hessenschau.de: Tim Kleindienst, haben Sie die Pressekonferenz von Darmstadt 98 am Donnerstag verfolgt?

Tim Kleindienst: Nein, die habe ich leider nicht gesehen.

hessenschau.de: Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hat Sie als "besten Kopfballspieler der Liga" und als "einen der besten deutschen Stürmer überhaupt" bezeichnet.

Kleindienst: Da kann ich mich für die Komplimente nur bedanken. Torsten Lieberknecht ist ein guter und routinierter Trainer. Er ist ja schon in die Bundesliga aufgestiegen und weiß ganz genau, was er macht.

hessenschau.de: Sie sind nicht nur bester Torschütze der Liga, sondern auch jener Spieler mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen und intensiven Läufen - wie erklären Sie sich diese Werte ?

Kleindienst: Von diesen Werten habe ich ehrlicherweise nichts gewusst. Dass ich kopfballstark bin, dessen bin ich mir bewusst, und die intensiven Läufe zeichnen unser Spiel als komplette Mannschaft einfach aus. Da kann ich mich auch als Stürmer nicht rausnehmen.

hessenschau.de: Gleichzeitig begehen Sie von allen Spielern die meisten Fouls. Woran liegt das - am Spielstil, Eifer oder gar an den Schiedsrichtern?

Kleindienst: Eine gewisse Aggressivität in den Zweikämpfen gehört zu meinem Spiel. Da gibt es dann natürlich auch immer mal wieder Situationen, in denen ich anderer Meinung als der Schiedsrichter bin (lacht).

hessenschau.de: Was macht Heidenheim neben der Laufstärke und Flanken so stark in dieser Saison?

Kleindienst: Wir haben in der 2. Bundesliga sicherlich nicht die besten Individualisten. Uns machen die mannschaftliche Geschlossenheit, die Mentalität und der Wille so stark. Jeder steht bei uns für den anderen ein. So gewinnen wir unsere Spiele und so kennt man den 1. FC Heidenheim.

hessenschau.de: Heidenheim liegt vor dem Topspiel auf dem Relegationsrang drei. Schauen Sie eher nach hinten zur jagenden Konkurrenz oder auf die ersten beiden Plätze?

Kleindienst: So richtig schaue ich zu diesem Zeitpunkt in der Saison noch nicht auf die Tabelle - aber wenn, dann in beide Richtungen. Es sind noch zwölf Spieltage zu gehen, das ist noch ein weiter Weg.

hessenschau.de: Wie blicken Sie auf den Gegner Darmstadt 98?

Kleindienst: Trotz der Ausfälle ist Darmstadt richtig stabil als Team. Das hat man in den letzten Wochen gesehen. Wir stellen uns auf einen brandgefährlichen Gegner ein.

hessenschau.de: Was für ein Spiel erwarten Sie am Samstagabend?

Kleindienst: Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, das durchaus taktisch geprägt sein kann. Auf jeden Fall wird es sicherlich ein sehr interessantes Duell zweier Mannschaften, die beide gut in Form sind.

Die Fragen stellte Ron Ulrich.