Münster wirft Hildmann nach Darmstadt-Spiel raus

Preußen Münster hat nach dem 1:1 gegen Darmstadt 98 und dem Abrutschen auf Tabellenplatz 17 reagiert und sich von Trainer Sascha Hildmann getrennt. Das gab der Verein am Sonntagvormittag bekannt. "Für die verbleibenden drei Spiele muss ein besonderes Momentum entstehen, welches sich zuletzt mit fünf sieglosen Spielen in Folge nicht einstellen wollte", hieß es in der Meldung. Lilien-Coach Florian Kohfeldt hatte direkt nach dem Spiel einige Worte an seinen langjährigen Bekannten auf der Gegenseite gerichtet: "Ich hoffe, dass wir nach dem letzten Spiel telefonieren und dann imaginär auch auf euren Klassenerhalt anstoßen." Den Kampf um den Klassenerhalt geht Münster aber nun ohne Hildmann an - ein Nachfolger ist noch nicht benannt.