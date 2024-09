Filip Stojilkovic wird den SV Darmstadt 98 erneut auf Leihbasis verlassen. Den Schweizer zieht es zu OFK Belgrad.

Veröffentlicht am 10.09.24 um 20:27 Uhr

Die Wege des SV Darmstadt 98 und Filip Stojilkovic trennen sich erneut. Wie die Hessen am Dienstagabend bekanntgaben, schließt sich der Angreifer auf Leihbasis OFK Belgrad in der höchsten serbischen Spielklasse an.

"Für Filip ist es wichtig, auf Spielzeit zu kommen. Die Leihe nach Belgrad ist daher eine sehr gute Möglichkeit für ihn, um wieder häufiger auf dem Platz zu stehen", wird Lilien-Sportdirektor Paul Fernie in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Einstiger Rekordtransfer

Der 24 Jahre alte Schweizer war im Januar 2023 für die damalige Rekordablöse von rund zwei Millionen Euro nach Südhessen gekommen, konnte aber nie restlos überzeugen. Bereits die vergangene Rückrunde spielte Stojilkovic leihweise beim 1. FC Kaiserslautern.